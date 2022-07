O Atlético de Madrid tem interesse na contratação de Cristiano Ronaldo, do Manchester United. O atacante de 37 anos foi aprovado pelo técnico argentino Diego Simeone, que busca uma reposição no setor para a saída do uruguaio Luis Suárez. A informação é do jornal espanhol ‘As’.

No mercado, CR7 não viajou com o elenco do United para a pré-temporada e pode se transferir após a equipe não se classificar para a Liga dos Campeões - uma das metas individuais do astro. Vale ressaltar que Ronaldo teve passagem de sucesso no Real Madrid, com títulos e muitas marcas.

Uma oferta ainda não foi realizada, mas o Atlético avalia com “bons olhos” pelo impacto esportivo e até comercial, com as vendas de camisas e o marketing. O ataque da equipe também apresenta o português João Félix, que é parceiro de Cristiano Ronaldo na seleção de Portugal.

Com contrato até 2023 no Manchester United, foi especulado em diversos clubes na janela de transferência. Bayern de Munique, Chelsea e o Paris Saint-Germain (PSG) descartaram a contratação.

