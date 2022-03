Atlético de Madrid elimina Manchester United e avança às quartas de final da Champions League

O Atlético de Madrid venceu o Manchester United de Cristiano Ronaldo nesta terça-feira (15) e avançou às quartas de final da UEFA Champions League. O lateral-esquerdo brasileiro Renan Lodi marcou o único gol da partida.

No duelo de ida, empate em 1 a 1 entre as equipes. O vencedor do confronto estaria classificado à próxima fase do mata-mata da Champions League.

Para garantir vaga nas quartas de final, a equipe de Diego Simeone contou com a grande partida do goleiro esloveno Jan Oblak. O arqueiro parou as finalizações de Elanga, Bruno Fernandes, Varane e Cristiano Ronaldo. No 2° tempo, o Atlético de Madrid recuou as suas linhas e optou por se defender, enquanto buscava contra-ataques para ferir o adversário.

Sorteio das quartas de final da Champions League

O sorteio do chaveamento das quartas de final acontece em 18 de março (segunda-feira). Até o momento, Liverpool, Bayern de Munique, Manchester City, Real Madrid, Atlético de Madrid e Benfica estão classificados.