Atlético de Madrid acerta contratação de atacante Matheus Cunha

O atacante Matheus Cunha acertou transferência para o Atlético de Madrid, da Espanha. Destaque da Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o atleta de 22 anos foi adquirido junto ao Hertha Berlim, da Alemanha, por 30 milhões de euros (R$ 189 milhões). A informação é do jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista no mercado da bola.

O acordo foi firmado na última segunda-feira (23). Artilheiro da campanha brasileira no pré-Olímpico com 21 gols, o centroavante foi chamado por Tite para o time principal e está na lista de convocados que enfrentam Chile, Argentina e Peru pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Revelado na base do Coritiba, Cunha tem passagem por grandes clubes na Europa, como o RB Leipzig-ALE. No último ano pelo Hertha balançou as redes oito vezes em 28 partidas.

Com a saída do atacante, o time alemão busca alternativas para a posição e monitora Arthur Cabral, do Basel-SUI. Em caso de negociação positiva, o Ceará pode embolsar milhões com a venda.

