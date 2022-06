Atlético Cearense x Vitória/BA: confira horário, onde assistir, palpites e ficha técnica

O Atlético Cearense entra em campo neste sábado (11), às 19h (horário de Brasília), contra o Vitória/BA, pela 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).

Palpite para o jogo

inter@

Momento bom

A Àguia vem em grande momento na competição, tendo conquistado duas vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos. Na rodada anterior, bateu o Floresta por 3 a 2 em duelo cearense e já sonha em deixar o Z4 da competição.

Com 8 pontos, o Atlético pode deixar a zona se vencer, já que o Vitória é um rival direto, em 13º com 10 pontos.

Expectativa

O volante Guto acredita em jogo difícil, mas que o Atlético tem tudo para vencer e sair da zona de rebaixamento da Série C

"Semana boa de trabalho e a gente espera conquistar os 3 pontos. O adversário tem uma camisa pesada no cenário brasileiro e vamos nos doar ao máximo, não será fácil. Se conseguimos um resultado positivo, podemos sair da zona de rebaixamento".



Outro jogo

O Floresta também entra em campo neste sábado pela 10ª rodada. O Verdão encara o São José/RS, às 15 horas, no estádio Francisco Noveletto, em Porto Alegre. O Floresta é o 14º com 10 pontos.

Ficha técnica | Atlético Cearense x Vitória/BA

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 11/06/2022 - 19 horas

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim - AL

Assistente 1: Pedro Jorge Santos de Araujo - AL

Assistente 2: Rondinelle dos Santos Tavares - AL

Transmissão: DAZN