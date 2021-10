Atlético Cearense x Ferroviária pela Série D: confira local, onde assistir, horário e palpites

O Atlético Cearense inicia neste domingo (10), às 15h, no Estádio Domingão, em Horizonte, o duelo das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, fase que vale o acesso. O adversário é a Ferroviária, de Araraquara, em Sâo Paulo, e se avançar, a Àguia estará na Série C do ano que vem. O jogo de volta será no dia 17, na Fonte Luminosa, às 15 horas.

Enquete

inter@

Como chegam

Para chegar na fase de acesso, o Atlético se classificou como 4º colocado no Grupo C e, nos dois mata-matas, passou por Juazeirense nos pênaltis , após dois empates (1x1 em casa e 0x0 fora), e pelo Paragominas (venceu por 2x0 em casa e perdeu por 2 a 1 fora).

Já a Ferroviária, foi líder do Grupo 6, e eliminou Brasiliense (0x0 fora e 1x0 em casa) e Esportivo/RS (2x1 fora e 1x1 em casa),

VAR

Para esta fase, a CBF implementou o uso do VAR, o árbitro de vídeo. Na última quarta-feira, grupo atleticano participou de uma palestra virtual sobre o VAR com representantes da CBF.

Na videoconferência, um dos representantes da entidade máxima do nosso futebol explicou como funciona toda a tecnologia do árbitro de vídeo e em quais ocasiões ela pode ser utilizada.

RESPEITO

O técnico Raimundo Vágner espera um confronto muito difícil, contra um adversário que fez a melhor campanha geral, mas que é preciso acreditar.

"Pelos números percebemos a qualidade da Ferroviária. Equipe que tem muito entrosamento, sabe o que faz, com certeza não chegou a esta fase por acaso, é a melhor entre todas que permaneceram. É louvável estamos começando a nossa história no Atlético, e a dois jogos do acesso. Temos essa possibilidade de disputar com um grande adversário, de uma história muito bonita no Estado de São Paulo, mas buscando sim, a gente tem que acreditar. Se chegamos até aqui, temos estar condição. Espero que a gente consiga fazer um bom resultado, e se possível uma vantagem para o jogo em São Paulo", disse o treinador.

FICHA TÉCNICA

Competição: Série D do Brasileiro - Quartas de Final - Ida

Estádio: Domingão - Horizonte - CE

Data: 10 de Outubro de 2021 - 15 horas

Árbitro: Paulo Henrique de Melo Salmazio - MS

Assistentes: Leandro dos Santos Ruberdo - MS e Cicero Alessandro de Souza - MS

Árbitro de Vídeo: Eduardo Tomaz de Aquino Valadao - GO

Transmissão: TV Brasil