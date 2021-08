Atlético Cearense perde para o América/RN no Domingão pela Série D do Brasileiro

O Atlético Cearense perdeu por 2 a 0 para o América/RN pela 10ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A Àguia, mesmo jogando em casa, neste sábado no estádio Domingão, em Horizonte (CE), acabou derrotada pelo alvirrubro de Natal com gols de Alvinho, aos 25 do 1º tempo e Erick Varão, aos 5 do 2º tempo.

Com o resultado, o Atlético caiu para a 6ª colocação no Grupo 3 com 11 pontos, e pode ficar distante do G4 ao fim da rodada. Já o América subiu para a vice-liderança com 18 pontos.

Próximo jogo

O próximo compromisso do time cearense será no próximo sábado, 14, às 15 horas no Domingão, diante de outro time potiguar: o ABC, atual líder do grupo