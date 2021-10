Atlético Cearense perde para a Jacuipense e está eliminado da Copa do Nordeste

O Atlético Cearense perdeu para a Jacuipense por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (13), no estádio Barradão, em Salvador. A derrota eliminou a Águia da fase preliminar da Copa do Nordeste.

O gol da partida foi marcado por Bruninho, que mandou uma bomba de fora da área, sem chances para o goleiro Geferson.

As atenções do clube agora se voltam ao Campeonato Brasileiro, no qual busca o acesso para a Terceira Divisão, no domingo (17), contra a Ferroviária. O jogo de ida terminou em 1 a 1.

CEARENSES CLASSIFICADOS

Ao contrário do Atlético, o Floresta conquistou a classificação na Copa do Nordeste, na terça (12). O Lobo despachou o Treze ao vencer o alvinegro por 3 a 1, na Paraíba. O Verdão da Vila duelará com o Santa Cruz, no Arruda, às 21h30 da próxima terça (19).

Já o Ferroviário, terceira equipe local nas preliminares e classificado automaticamente para a segunda fase, encara a Juazeirense na terça (19), às 21h30. O Cancão de Fogo eliminou o Central de Caruaru.

Ceará e Fortaleza estão garantidos na fase de grupos do torneio regional.