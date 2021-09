Atlético Cearense inicia mata-mata da Série D com a Juazeirense

O Atlético Cearense inicia neste sábado (11), às 15 horas, no Estádio Domingão, em Horizonte, uma nova fase na Série D do Campeonato Brasileiro. A competição entra no momento mata-mata, com 32 clubes disputando as quatro vagas de acesso à Série C. A Àguia, após uma boa 1ª Fase com 14 rodadas, avançando em 4º do Grupo 3, começa a disputa mata-mata, contra a Juazeirense/BA.

Como a rival foi primeira colocada do Grupo 4, o time cearense decide a vaga fora de casa. A partida decisiva será realizada no dia 18, às 16 horas, no Estádio Adauto Morais, em Juazeiro/BA.

Estratégia

O técnico Raimundo Vágner espera que a equipe mantenha o padrão diante de um adversário de nível, que eliminou Sport e Cruzeiro da Copa do Brasil, só parando no Santos.

"Tínhamos confiança no trabalho para nos classificarmos, e já vinhamos acompanhando a Juazeirense, como possível adversário. Sabemos da qualidade, tirou grandes times na Copa do Brasil, e será muito difícil jogar. Mas estamos nos nossos domínios, temos que propor o jogo com inteligência e chegar vivos para o segundo jogo. Estamos em uma evolução boa, com 4 jogos sem perder. Vamos ter que jogar muito neste primeiro jogo".

Ficha Técnica

Competição: Série D do Brasileiro - 2ª Fase

Estádio: Domingão - Horizonte - CE

Data: 11 de Setembro de 2021 - 15 horas Árbitro Afro Rocha de Carvalho Filho - PB

Assistentes: Kildenn Tadeu Morais de Lucena - PB e Schumacher Marques Gomes - PB