Atlético Cearense empata com o Treze e segue na briga pela classificação na Série D

O Atlético Cearense empatou com o Treze da Paraíba em 1 a 1 e segue na briga por uma das vagas para se classificar para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo foi realizado neste domingo (29), no estádio Amigão.

A partida não teve muitas emoções no primeiro tempo, e o primeiro gol só saiu depois da metade da etapa final. Euller Viana, aos 78, abriu o placar para o Treze.

Já nos acréscimos, no entanto, Antônio Euclécio empatou para a equipe cearense, de pênalti.

Com o resultado, o Atlético Cearense chegou aos 18 pontos e ocupa a quarta colocação do Grupo 3 da Série D. A equipe, agora, disputa a última vaga de classificação com o Sousa (PB).

Confronto direto

Na próxima rodada, última da fase de grupos, o Atlético-CE enfrenta o Sousa, que hoje tem 16 pontos.

A partida está marcada para as 15h do próximo domingo (5), no estádio Domingão.