Atlético-CE x Campinense: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Atlético Cearense recebe o Campinense na estreia da Série C do Brasileirão. As equipes se enfrentam neste sábado (9), às 15 horas (de Brasília), no Estádio Domingão, em Horizonte.

A Águia da Precabura chegou até a semifinal do Cearense, mas acabou rebaixada. Na Série C, a equipe participa da competição pela primeira vez e deve chegar com elenco reformulado.

O Campinense chega com vários desfalques. Atualmente, o clube está com nove atletas do departamento médico. O clube está na semifinal do Paraibano e quer aproveitar o embalo para estrear bem na volta à Série C após dez anos.

ONDE ASSISTIR

O aplicativo Nsports transmite o jogo.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-CE: Diônatan; Franklin, Rennan, Ewerthon, Dim; Bruno, Andson, Hercules; Ari, Claudivan e Levi. Técnico: Betinho.

Campinense: Mauro Iguatu, André Mascena, Christian, Michel Bennech e Patryck Annes (Iago Leite); Patrick (Pedro Vitor), Jeferson Lima, Luiz Fernando (Marinho) e Carlos Maia (Erick Pulga); Hugo Freitas e Cláudio (Pedro). Técnico: Ranielle Ribeiro

FICHA TÉCNICA

Atlético-CE x Campinense

Data e hora: 9/04, às 15 horas (de Brasília)

Local: Estádio Domingão, em Horizonte.

