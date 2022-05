Atlético-CE x ABC: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Atlético-CE entra em campo neste sábado (21), às 15h (horário de Brasília), contra o ABC-RN, pela 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Estádio João Ronaldo, em Pacajus (CE).

Sem perder há duas partidas, a equipe de Roberto Carlos está em fase de retomada na Série C, após um início turbulento. Na 19ª colocação, soma 4 pontos em seis partidas.

Para a partida, a Águia da Precabura tem todos os atletas à disposição. O atacante Iury Tanque é a principal peça ofensiva do Atlético-CE.

O ABC-RN, por sua vez, está em posição confortável na tabela, brigando para se manter na zona de classificação. Com 10 pontos, a equipe está a três pontos do líder Mirassol. Para a partida, o técnico Fernando Marchiori terá o retorno do meio-campista Erick Varão, após cumprir suspensão diante do Botafogo-SP.

Palpite para o jogo

Prováveis escalações

Atlético-CE: Carlão; Ceará, Caio Acaraú, Ryan e Zé Carlos; Lucas Bessa, Guto e Leylon; Marcelinho, Iury Tanque e Vanderlan. Técnico: Roberto Carlos.

ABC-RN: Pedro Paulo; Patrick, Eduardo Junho (Richardson) e Ícaro; Marcos Vinícius, Wellington Reis (Geovani Santos), Guilherme Nunes e Filipinho; Fábio Lima (Kelvin ou Erick Varão); Jefinho e Wallyson (Thallyson). Técnico: Fernando Marchiori.

Ficha técnica | Atlético-CE x ABC-RN

Local: Estádio João Ronaldo, em Pacajus (CE)

Data: 21/05/2022 (sábado)

Horário: 15h (de Brasília)

Árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho (SP) e Alberto Poletto Masseira (SP)

Transmissão: Band, DAZN e TV NSports