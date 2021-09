Atlético-CE visita Juazeirense em busca de vaga na próxima fase da Série D

De olho na vaga para a próxima fase da Série D, o Atlético Cearense visita neste sábado (18), às 16h, o Juazeirense (BA), no estádio Adauto Moraes. No primeiro jogo, realizado no estádio Domingão, empate em 1 a 1. Ficou tudo para ser decidido na partida de volta.

O último trabalho com os jogadores aconteceu na manhã de sexta-feira (17), com um rachão descontraído, quando foram ajustados os últimos detalhes. Nas redes sociais, Atlético Cearense agita os torcedores: "Vamos com tudo em busca da classificação".

Para o atacante Ewerton Potiguar, um dos principais jogadores do elenco, a expectativa é por um jogo difícil contra o Juazeirense.

Ewerton Potiguar Atacante do Atlético Cearense Sabemos que iremos enfrentar uma equipe muito forte, principalmente dentro dos seus domínios e, assim como foi na primeira partida, esperamos um jogo muito duro... Mas trabalhamos muito forte durante a semana e estamos preparados para conquistar o resultado positivo e, consequentemente, a nossa classificação.

O vencedor do confronto pega quem sair da chave 4, entre Paragominas e São Raimundo (RR). Na primeira partida, vitória do Paragominas. O segundo jogo será no domingo (17), no estádio Canarinho.

Juazeirense x Atlético Cearense

Estádio: Adauto Moraes, em Juazeiro (BA)

Horário: 16h

Árbitro: Renan Novaes Insabralde (MS)

Auxiliares: Ruy Cesar Lavarda Ferreira (MS) e Luiz Fernando Viegas Colete (MS)