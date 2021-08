Atlético-CE vence ABC-RN por 1 a 0 e retorna ao G4 da Série D

O Atlético-CE está de volta ao G4 do Grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (15) a Águia da Precabura venceu o ABC-RN, por 1 a 0, e assumiu a 4ª colocação, com 14 pontos. Hércules marcou o único gol da partida.

Com o resultado, a equipe cearense manteve o sonho de se classificar ao mata-mata da competição. O Atlético-CE enfrentará o Caucaia no próximo sábado (21), às 16h, no Estádio Raimundão. Depois visita o Treze-PB, no sábado (29), e encerra a fase de grupos contra o Sousa-PB, no domingo (05).

Campanha do Atlético-CE até o momento (4V, 2E e 5D)

Sousa-PB 2 x 1 Atlético-CE

Atlético-CE 2 x 2 Treze-PB

Atlético-CE 4 x 1 Caucaia

ABC-RN 0 x 2 Atlético-CE

América-RN 2 x 0 Atlético-CE

Atlético-CE 2 x 3 Campinense

Central-PE 1 x 3 Atlético-CE

Atlético-CE 0 x 0 Central-PE

Campinense 3 x 0 Atlético-CE

Atlético-CE 0 x 2 América-RN

Atlético-CE 1 x 0 ABC-RN