Atlético-CE registra três casos de Covid-19 no elenco antes enfrentar Fortaleza

O Atlético-CE registrou três casos de Covid-19 no elenco antes da abertura da 2ª fase do Campeonato Cearense. Em nota, o clube anunciou que o lateral Alisson Henrique, o meia Wanderson do Carmo e o atacante Daniego estão infectados e não enfrentam o Fortaleza nesta quarta-feira (10).

A assessoria da equipe também informou que o volante Daniel passou mal e foi cortado dos relacionados. Até o momento, o atleta não recebeu teste positivo para doença.

A Águia da Precabura entra em campo às 15h, no estádio Domingão, em Horizonte, pelo Estadual. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo, com tempo real do Diário do Nordeste.

Na 1ª fase da competição, o Atlético-CE terminou em 3º colocado, com 12 pontos. Sob comando do técnico Raimundo Vagner, obteve 57,14% de aproveitamento em nove jogos.