Atlético-CE perde, mas se classifica para as quartas da Série D e fará confronto do acesso

O Atlético-CE perdeu por 2 a 1 para o Paragominas (PA), mas se classificou para as quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro deste ano. No acumulado dos dois jogos, a equipe cearense ficou com o resultado de 3 a 2.

O jogo deste domingo foi realizado na Arena Verde, casa do Paragominas.

Os gols da partida saíram aos 37 minutos do primeiro, com Francisco Wilhammy do Paragominas abrindo o placar; aos 45, Aleílson ampliando a vantagem; e aos 68, com Erick descontando para o Atlético. Na partida de ida, realizada no estádio Domingão, o time cearense havia vencido por 2 a 0.

Agora, o Atlético-CE enfrenta a Ferroviária (SP) em confronto que já vale acesso. Se passar do próximo adversário, o time da Precabura já estará classificado para a Série C 2022 e abrirá mais uma vaga para times cearenses em brasileiros, já que o Estado já tem 2 na Série C (Ferroviário e Floresta) e 2 na Série A (Ceará e Fortaleza).