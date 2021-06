Atlético-CE goleia Caucaia por 4 a 1 e entra no G4 da Série D

O Atlético-CE conquistou sua primeira vitória na Série D do Campeonato Brasileiro neste domingo (20) ao golear o Caucaia por 4 a 1, no Estádio Domingão, em Horizonte. Olavio (2x), Valdo Bacabal e Erick Pulga marcaram os gols da Águia na partida, enquanto Genesis marcou o de honra para a Raposa Metropolitana.

Com o resultado, o Atlético-CE alcançou o G4 da Grupo A03 da Série D, com 4 pontos conquistados em três partidas disputadas. O Caucaia, por sua vez, soma duas derrotas e um empate, amargando a lanterna com apenas 1 ponto.

Próximo adversário

O Caucaia volta a campo no próximo sábado (26) contra o América-RN, às 16h, no Estádio Raimundão, enquanto o Atlético-CE visitará o ABC-RN, no Estádio Frasqueirão, no domingo (27), às 15h. Os confrontos serão válidos pela 4ª rodada do certame nacional.