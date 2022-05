Atlético-CE faz 1 a 0 no Altos-PI e conquista primeira vitória na Série C

O Atlético-CE garantiu a primeira vitória na Série C do Brasileirão. A Águia venceu o Altos-PI por 1 a 0. Lucas Bessa marcou o único gol da partida válida pela sexta rodada. O Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, recebeu o jogo deste sábado (14). O Floresta também está em campo pela competição.

A Águia ganhou um respiro. Apesar de ainda estar na zona de rebaixamento, o time saiu da última (20ª) para a 18ª posição e soma quatro pontos. O próximo desafio será diante do ABC, no próximo sábado (21).

No primeiro tempo, as equipes pouco criaram no ataque. As chances de finalização foram escassas. Pelo Altos, Diego Viana foi bastante acionado e chegou a finalizar três vezes. Do lado cearense, a grande chance da etapa foi com Vanderlan, que chutou rasteiro para fora.

No segundo tempo, depois de boa jogada de Zé Carlos, Iury Tanque recebeu a bola e mandou para Lucas Bessa. De primeira, o jogador chutou rasteiro para a meta adversária e abriu o placar. O placar se manteve até o fim do jogo e selou a vitória do time cearense.

VEJA O GOL DO ATLÉTICO-CE: