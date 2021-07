Atlético-CE empata com Central e desperdiça chance de entrar no G4 da Série D

O Atlético-CE empatou com o Central-PE, neste sábado (24), no Estádio Domingão, em Horizonte, pela 8ª rodada do Grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro.

A partida foi de poucas chances claras para ambas equipes. O confronto foi franco, bastante faltoso e de muita dicussão. Na etapa final, o árbitro Halbert Luis Moraes Baia (AM) expulsou o atacante Felipe, do Atlético-CE, por falta dura, e o técnico Nilson, do Central, por reclamação.

O resultado dentro de casa pode ser encarado como tropeço. A equipe cearense dependia apenas de si para adentrar ao G4 da Série D. No entanto, desperdiçou a oportunidade. O Atlético-CE permanece na 5ª colocação, com 11 pontos.

A Águia da Precabura volta a campo no sábado (31) contra o Campinense, no Estádio Amigão, em Campina Grande. O duelo é válido pela 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.