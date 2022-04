Atlético-CE é derrotado pelo Campinense na estreia da Série C do Brasileirão

O Atlético Cearense foi derrotado pelo Campinense na estreia da Série C do Brasileiro. Mauro Iguatu marcou o único gol da partida realizada neste sábado (9), no Estádio Domingão, em Horizonte. Apesar do resultado adverso, o goleiro Kipper fez defesas importantes e foi o grande nome da equipe cearense no duelo.

A Águia da Precabura encara o Paysandu na próxima rodada. O jogo será no domingo (17), na Arena Verde. No mesmo dia, o Campinense recebe o Brasil de Pelotas no Estádio Amigão, às 17 horas.

O JOGO

A Raposa começou pressionando, mas o Atlético se defendeu bem. O time cearense passou a chegar na ofensiva para abrir o placar. Mas, aos 13', Olávio quase marca para os donos da casa. Luís Soares tentou e foi barrado. Aos 25’, Kipper fez uma importante defesa. Dione cobrou escanteio certeiro na cabeça de Cláudio, que subiu, mas o atleta da Água protegeu a meta.

Com o jogo truncado, cheio de faltas, as chances foram poucas. O goleiro, no entanto, seguia atento. Olávio avançou com rapidez, saiu da marcação e encarou Kipper, que saiu antes e evitou o chute do camisa 9 do Campinense. Assim, a etapa inicial terminou sem gols.

Na volta do intervalo, Kipper se esticou todo para outra grande defesa logo aos 2 minutos. Cláudio e Olávio tentaram criar chance de gol, porém ficaram no setor defensivo atleticano. Aos 11', a Águia reagiu com Ewerton Potiguar, que chutou da pequena área e a bola foi desviada.

Aos 14', Kipper aparece em outra defesaça. Ele espalma forte chute de Cláudio. Outro lance importante ocorre aos 19': o bandeira marca impedimento de Olávio e anula o gol feito. Em seguida, o camisa 9 insiste e cabeceia. Quase abre o placar!

Lucas Straub faz falta em Luiz Fernando dentro da área. Aos 34', Mauro Iguatu bate o pênalti e faz o 1 a 0 para o Campinense. Olávio é expulso e, com um a mais, a Águia ainda buscou reagir, mas os adversários seguraram o resultado e garantiram a vitória.