Atlético-CE e Caucaia empatam sem gols no primeiro jogo da semifinal da Fares Lopes

Caucaia e Atlético cearense não saíram do empate sem gols e irão disputar a vaga na final da Taça Fares Lopes no jogo de volta. A partida, realizada neste sábado (20), às 15h, no estádio Domingão, tinha mando de campo da Águia da Precabura.

Nas redes sociais, o Atlético reclamou de "erros absurdos" da arbitragem, como a expulsão de um jogador e um possível pênalti não assinalado.

As equipes voltarão a se enfrentar na próxima quarta-feira (25), com mando de campo do Caucaia, às 15h, no estádio Franzé Morais.

Outra semifinal

Na outra semifinal da Fares Lopes, Barbalha e Icasa se enfrentam neste domingo (21), às 15h.

