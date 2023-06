Atlético-CE arranca empate diante do Fluminense-PI e segue na zona de classificação da Série D

O Atlético Cearense ficou no empate de 1 a 1 com o Fluminense-PI. As equipes se enfrentaram na tarde deste sábado (10), no Estádio Domingão, em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza. Com o resultado, a Águia da Precabura se mantém no G-4 do Grupo 2 da Série D do Brasileiro.

O confronto foi para o intervalo sem gols. Sob comando do técnico Michel Lima, o time cearense viu o adversário abrir o placar ainda no 2º tempo. Denis abriu o placar no Domingão aos 20 minutos. No entanto, o Atlético conseguiu buscar o empate com Pedro Jorge, que marcou na reta final da partida.

O ponto somado mantém o Atlético em 4º do Grupo 2, com 7 pontos. Já o Vaqueiro subiu para 6º, com seis. As equipes voltam a se enfrentar na próxima rodada, na quarta-feira (14), dessa vez na Arena Guerreiro, às 15h30 (de Brasília).

