Atlético-CE anuncia saída do técnico Reginaldo França

O Atlético-CE anunciou nesta sexta-feira (11) a saída do técnico Reginaldo França. O comandante esteve à frente da Águia da Precabura no Campeonato Cearense 2022, mas não resistiu os resultados negativos e o rebaixamento à 2ª divisão do Estadual.

Durante o período como técnico do Atlético-CE, Reginaldo França comandou a equipe em 13 partidas, com três vitórias, quatro empates e seis derrotas.

A saída de Reginaldo França faz parte do processo de reformulação da Águia da Precabura visando a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

