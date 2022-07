Atlético-CE anuncia demissão do técnico Roberto Carlos

O Atlético-CE anunciou a saída do técnico Roberto Carlos nesta quarta-feira (20). O auxiliar técnico Erandir e o preparador de goleiros Marleudo Ribeiro também deixaram o clube. O time disputa a Série C do Brasileiro, mas já não tem chance de avançar na competição.

Roberto Carlos foi vice-campeão cearense com o Caucaia. O ex-técnico chegou ao Atlético-CE em abril de 2022 para comandar a equipe na Série C do Brasileirão. A Águia, no entanto, seguiu numa sequência difícil no torneio e não tem chance de classificação para a próxima fase.

Na lanterna da tabela, a equipe soma 13 pontos em 15 jogos. Ao todo, são três vitórias, quatro empates e oito derrotas. A equipe volta a campo no sábado (23), quando recebe o Manaus no Estádio Domingão. O duelo será válido pela 16ª rodada da Terceirona.

Em nota, o clube agradeceu aos profissionais pelo trabalho realizado e desejou sucesso na carreira. O clube ainda não anunciou quem será o novo treinador da equipe.

VEJA NOTA OFICIAL DO CLUBE



FICHA TÉCNICA DO TREINADOR

Nome: Roberto Carlos dos Santos

Nascimento: 27/01/1971 (51 anos)

Naturalidade: Ocara/CE

Clubes: Horizonte/CE, Itapipoca/CE, Sousa/PB, Iguatu/CE, Tiradentes/CE, Pacajus/CE, Caucaia/CE e FC Atlético Cearense.

