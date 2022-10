Atletas revelados por clubes cearenses tentam carreira no futebol amador da Rússia

Busca pelo reconhecimento no futebol e o desejo de entrar no mercado europeu. Esses são alguns dos motivos que levaram jovens promessas do futebol cearense a tentarem sucesso na carreira no mercado de futebol amador da Rússia.

Revelados por Ceará e Fortaleza, Tiago Cunha, Matheus Torres, Luís Roberto de Sousa (Dagoberto) e Rodrigo Barbosa são quatro integrantes do time "Tamo Junto" que disputa o torneio amador Media Football League, na Rússia em 2022.

Tiago Cunha e Matheus Torres

Tiago e Matheus são os dois jogadores revelados pelo Ceará e pelo Fortaleza, Rodrigo e Dagoberto foram os destaques. No total os atletas possuem títulos como Copa do Nordeste (2019) e Campeonato Brasileiro de Aspirantes (2020) e passagens importantes em clubes como Atlético Cearense, Ceará, Bahia, Palmeiras, Atlético-GO e San Roque de Lepe, da Espanha.

Legenda: Dagoberto em disputa de bola durante jogo do torneio Foto: Reprodução/Media Football League

O torneio russo que reúne influenciadores, jogadores amadores e profissionais, tem como principal destaque os cearenses. Com passagens por clubes nacionais e internacionais, os brasileiros em suas carreiras, juntos, somam 36 gols. Além de se destacarem pelo futebol jogado pela equipe, o time também chama atenção pela habilidade individual de seus jogadores.

O campeonato, apesar de tudo, tem como um de seus principais objetivos promover a visibilidade dos atletas que dele participam e este foi exatamente o motivo que pesou para Tiago ter optado pela Europa. O jogador havia recebido propostas de clubes nacionais, mas escolheu participar do torneio por julgar como algo bom para a sua carreira.

"Apesar de ter recebido propostas de clubes nacionais, busquei informações, procurei entender o funcionamento do torneio, vi que era algo positivo e seria uma oportunidade de poder apresentar o meu futebol para a Rússia e, consequentemente, ter a visibilidade que eu precisava. Descrevo essa oportunidade como uma chance para demonstrar o meu futebol, pois sei que pessoas daqui estão vendo e possivelmente comentando sobre o Tiago Cunha. Para mim é interessante que as pesoas tenham curiosidade sobre a minha pessoa.", disse o atacante.

Dificuldade na comunicação

Distribuídos pelo campo, os atletas ainda demonstram dificuldades nos jogos quando o assunto é comunicação. A equipe formada, em sua maioria por brasileiros, conta também com a presença de russos, fator apontado como desafiador por Tiago Cunha, atleta considerado uma das promessas do torneio.

"Definiria a participação da minha equipe no torneio como algo desafiador, primeiramente pela dificuldade inicial de entrosamento da equipe no jogo devido a comunicação. Já que o time une russos e brasileiros fica cada vez mais difícil conseguir se comunicar dentro de campo, mas a medida que os dias vão passando e os treinamentos vão acontecendo a gente começa a se entender e tudo passa a dar certo.", afirmou o jogador.

Legenda: Tiago Cunha durante jogo do torneio Foto: Reprodução/Media Football League

O que também chama atenção na competição é uma regra exótica que foi colocada em prática justamente nos últimos jogos. O time brasileiro Tamo Junto, na sua penúltima partida saiu de campo com os três pontos após vencer por 2 a 1, porém o placar se tornou positivo após um único gol, isso porque o torneio permite que uma bola, com cor diferente da já conhecida pelos espectadores da competição, seja colocada em campo se solicitada por um das equipes, por apenas três minutos, e caso a finalização das equipes seja eficiente, o gol vale por dois.

No último jogo, sexta-feira, (21), a equipe brasileira venceu por 5 a 2 em mais uma partida de destaque dos brasileiros. O torneio tem final prevista para dia 20 de novembro e a equipe Tamo Junto mira a classificação para a próxima fase da competição.