Atletas de PSG e Istanbul realizam protesto contra racismo antes de jogo da Liga dos Campeões

Os atletas de Paris Saint-Germain (PSG) e do Istanbul Basaksehir, da Turquia, realizaram um protesto contra o racismo na partida desta quarta-feira (9), no estádio Parque dos Príncipes, na França. Durante execução do hino da Liga dos Campeões, os jogadores ficaram ajoelhados no círculo central e ergueram o punho cobrando respeito.

A manifestação ocorre um dia após as equipes deixarem o gramado devido uma ofensa racista contra o camaronês Pierre Webó, ex-atacante e membro da comissão técnica da equipe turca. A ação criminosa foi realizada pelo 4º árbitro romeno Sebastian Colţescu. No banco de reservas, o atacante Demba Ba defendeu o companheiro de clube e reuniu os demais jogadores, que paralisaram a partida aos 23 minutos do 1º tempo.

Legenda: Pierre Webó foi vítima de racismo na partida suspensa na terça-feira (8) Foto: AFP

Nas arquibancadas, banners com os distintivos de PSG e Istanbul e faixas colocadas por torcedores também carregavam mensagens antirracistas. Uma delas, estendida numa das arquibancadas superiores do estádio parisiense, dizia o seguinte: “Apoio a Webó - Orgulho dos jogadores - Contra o racismo”.

O reinício ocorreu aos 14 do 1º tempo. Confira fotos:

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Gols

O brasileiro Neymar abriu o placar na capital francesa marcando um golaço. Aos 21, recebeu um passe de Verratti e, depois de dar um giro, colocou a bola entre as pernas do marcador para finalizar no ângulo.

O atacante voltou a balançar as redes aos 38, após contra-ataque puxado pelo compatriota Rafinha Alcântara, que tocou para Mbappé, que passou logo para Neymar ampliar.

Já na segunda etapa, mal a bola tinha rolado e Neymar fez mais um, após jogada iniciada por ele mesmo pelo lado esquerdo, na qual tabelou com o argentino Di María antes de bater colocado.

