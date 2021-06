Atletas de Fortaleza e Chapecoense têm aquecimento no vestiário para preservar grama do Castelão

Os atletas de Fortaleza e Chapecoense realizaram aquecimento no vestiário da Arena Castelão antes da bola rolar nesta quarta-feira (30), em jogo válido pela Série A do Brasileiro. Apenas os goleiros tiveram autorização para realizar trabalho no palco do jogo antes do apito inicial.

O motivo foi a condição atual do gramado do estádio. A equipe de transmissão da TV Verdes Mares presente no equipamento recebeu documento do Governo do Estado do Ceará indicando que estava proibido o uso da maior parte do campo para preservar a grama até a partida.

Legenda: Áreas disponíveis na Arena Castelão para realização de aquecimento Foto: Caio Ricard / SVM

Nas redes sociais, a Chapecoense registrou a situação com um vídeo. A comissão técnica tricolor também realizou uma análise preliminar do gramado, com supervisão do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Protesto

Nos últimos dias, jogadores de Ceará e Fortaleza realizaram postagens criticando a atual situação do gramado da Arena Castelão. O meia Vina, do Vovô, e o atacante Osvaldo, do Leão, publicaram tags como #ajeitaogramado e #tahorrivel.

Em coletiva, o técnico alvinegro Guto Ferreira também reclamou e ressaltou que o local de treino do clube é melhor que o campo dos jogos. No momento, o estádio é administrado pela Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv).