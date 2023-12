Atletas amadores recebem os kits 98ª Corrida São Silvestre

É grande a animação entre os atletas amadores que vão participar da 98ª Corrida de São Silvestre, que ocorre no domingo da virada, 31 de dezembro. Cerca de 35 mil pessoas se inscreveram para participar da corrida que tradicionalmente fecha o ano.

A prova da São Silvestre começa às 7h25 da manhã de próximo domingo, com a largada da Categoria dos Cadeirantes. Às 7h40 é a vez do pelotão de elite feminino e, às 8h05, a do pelotão de elite masculino e do pelotão geral.

No ano passado, os vencedores da corrida foram Andrew Kwemoi, da Uganda, no masculino. E Catherine Reline, do Quênia, no feminino. Fábio Jesus Correia foi o brasileiro melhor colocado, chegou em 4º lugar. Também Jennifer Nascimento ficou em 4º, no feminino. Foi a brasileira com a melhor colocação.

Cearense vai de cangaceiro

Apesar da fila estar quilométrica para retirar o kit para a corrida, o clima é de festa. A reportagem esteve no local e encontrou o cearense de Iguatu, Ricardo Francisco Fernandes. Ele há 20 anos corre fantasiado de cangaceiro, e nesta quarta já estava na fila com fantasia completa: botas, roupa, chapéu e um bacamarte. O Cangaceiro Maratonista, como gosta de ser chamado, estava cheio de histórias para contar.

A aposentada Maria Natividade Rodrigues, de 69 anos, por sua vez, começou a correr quando parou de trabalhar. E desde então, já participou de diversas corridas. Ela estava animada e quer terminar a prova em duas horas, mas o tempo é o que menos importa para ela.

E mesmo o treinador de corredores, Robson Pereira, que vai correr junto da equipe de cerca de 20 participantes, falou que vai encarar a São Silvestre com mais leveza. O treinador Robson, aliás, deu algumas dicas importantes aos corredores para encarar o possível calor do domingo.