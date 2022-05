Atleta do PSG não usa camisa em apoio ao movimento LGBTQIA+ e gera polêmica na França

O volante senegalês Idrissa Gueye, do Paris Saint-Germain (PSG), se tornou alvo de uma polêmica no futebol francês no último sábado (14). No dia em que uma ação em prol do movimento LGBTQIA+ foi organizado na Ligue 1, o atleta não atuou na vitória contra o Montpellier por “motivos pessoais”.

Na ocasião, o PSG entrou em campo com a bandeira do arco-íris, um símbolo da causa, na camisa em alusão ao Dia Mundial Contra a Homofobia e a Transfobia, comemorado na terça-feira (17).

O ponto em discussão é o fato de que, na temporada passada, Gueye também desfalcou a equipe por motivos pessoais na mesma data, quando uma iniciativa similar foi organizada. Por meio da assessoria, o departamento médico do clube ressaltou que o meio-campo não estava lesionado.

A imprensa do país revelou que a Federação Desportiva LGBTQIA+ cobrou explicações. Até o momento, não houve uma nova manifestação do PSG. O atleta está apto a atuar no próximo jogo.