Atleta do Fortaleza, Rebeca é chamada em última convocação antes da Copa do Mundo Sub-17

A um mês da estreia do Brasil na Copa do Mundo Sub-17 de futebol feminino, a cearense Rebeca Costa, atleta do Fortaleza, foi convocada pela oitava vez para vestir a camisa verde e amarela. Com o grupo, a cearense tornou-se campeã do Sul-Americano Sub-17 em março deste ano.

A técnica Simone Jatobá selecionou 24 atletas para o período de preparação. Essa é a última lista antes da chamada oficial para o torneio, que será realizado entre 11 e 30 de outubro, na Índia.

Nas redes sociais, a jogadora natural de Pindoretamana, na região Metropolitana de Fortaleza, celebrou a convocação. Ela é a única atleta de um time nordestino no plantel. "Grata por mais uma! Será sempre um sonho sendo realizado", escreveu.

PREPARAÇÃO

O grupo vai realizar uma série de treinamentos entre os dias 15 e 24 de setembro, no Centro de Treinamento João Havelange, em Pinheiral (RJ). No dia 25 do mesmo mês, o time participa de um torneio amistoso em Girona, na Espanha.

COPA DO MUNDO

Ao todo, 16 seleções participam do torneio. O Brasil está no Grupo A, que é formado também por Índia, Marrocos e Estados Unidos. A canarinho vai estrear no Mundial dia 11 de outubro, diante das marroquinas. O Estádio Kalinga, em Bhubaneswar, vai receber todos os jogos.

Grupo A - Índia, Estados Unidos, Marrocos e Brasil

Grupo B - Alemanha, Nigéria, Chile e Nova Zelândia

Grupo C - Espanha, Colômbia, México e China

Grupo D - Japão, Tanzânia, Canadá e França

CONVOCADAS:

GOLEIRAS

Leilane – Ferroviária

Elu – São Paulo

Mariana – Fluminense

LATERAIS

Luana Gusmão– Ferroviária

Manuella – Corinthians

Alice - Internacional

ZAGUEIRAS

Guta – Internacional

Grazy – Ferroviária

Kedima – São Paulo

Ana Beatriz - Minas Brasília

MEIAS

Gabi Berchon - Internacional

Rebeca - Fortaleza

Myka - Internacional

Francine – Santos

Carol - São Paulo

Lara – Corinthians

Ana Julia – São Paulo

Juju Harris - Flórida United SC (USA)

ATACANTES

Dudinha - São Paulo

Ana Flávia – São Paulo

Aline - Ferroviária

Ingrid "Jhonson" – Toledo

Rhaissa – Ferroviária

Ana Rebeca - São Paulo

