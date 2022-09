Atleta do Fortaleza, Rebeca disputará Copa do Mundo Sub-17 com a Seleção Brasileira; veja convocadas

A volante Rebeca Costa, do Fortaleza, disputará a Copa do Mundo Sub-17 com a Seleção Brasileira. Aos 17 anos, a cearense está entre as 21 convocadas pela técnica Simone Jatobá para o Mundial que será disputado na Índia, entre 11 e 30 de outubro.

A meio-campista representará o Nordeste na Seleção Brasileira. Das 21 convocadas, 19 atuam no eixo sul-sudeste.

A Copa do Mundo será disputada nas cidades de Bubanesvar, Goa e Nova Bombaim. Na 1ª fase, o Brasil enfrentará Marrocos, Índia e Estados Unidos. Os duelos serão disputados no Estádio Kalinga.

Veja confrontos do Brasil na Copa do Mundo Sub-17

11/10/2022 (terça-feira) — Brasil x Marrocos

14/10/2022 (sexta-feira) — Brasil x Estados Unidos

17/10/2022 (segunda-feira) — Brasil x Índia

Confira a lista de convocadas para a Copa do Mundo Sub-17

Goleiras:

Leilane - Ferroviária-SP

Elu - São Paulo-SP

Mariana - Fluminense-RJ

Defensoras:

Luana Gusmão - Ferroviária-SP

Alice - Internacional-RS

Guta - Internacional-RS

Grazy - Ferroviária-SP

Kedima - São Paulo-SP

Ana Beatriz - São Paulo-SP

Meio-campistas:

Gabi Berchon - Internacional-RS

Rebeca - Fortaleza-CE

Myka - Internacional-RS

Carol - São Paulo-SP

Lara - Corinthians-SP

Ana Julia - São Paulo-SP

Juju Harris - Flórida United-EUA

Atacantes:

Dudinha - São Paulo-SP

Ana Flávia - São Paulo-SP

Aline - Ferroviária-SP

Ingrid “Jhonson” - Toledo-PR

Rhaissa - Ferroviária

