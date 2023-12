Atleta do Fortaleza, Gustavo Coutinho deixa o Atlético-GO após empréstimo

O atacante Gustavo Coutinho deixou o Atlético-GO. O jogador de 24 anos foi o artilheiro da Série B de 2023 com 14 gols marcados. O atleta do Fortaleza, que estava emprestado ao Dragão, terá o futuro definido pelo clube cearense. A informação é do ge.

Peça decisiva para a conquista do acesso do Atlético-GO para a Série A e para o título do Campeonato Goiano, Coutinho pode ser uma das opções para o time de Vojvoda em 2024. O centroavante também passou pelo Sport e pelo Botafogo-PB.

A reapresentação do Fortaleza será no dia 10 de janeiro de 2024. A equipe comandada por Vojvoda vai para o sexto ano seguido na Série A do Brasileirão.