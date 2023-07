Atleta do Fortaleza é campeão do mundial aberto de eFootball

No último domingo (23), eSports Ginza Studio, no Japão, o brasileiro Lucas "El Mysterio" Valiante, jogador de eFootball do Fortaleza, se tornou campeão do mundo na categoria mobile - smartphones - do primeiro mundial aberto presencial do jogo. O representante do Leão no torneio também faturou uma bolada de US$ 10 mil, aproximadamente R$ 48 mil. Na final, Lucas venceu o americano "LaCasAA" nos pênaltis, após empate de 1 a 1 no tempo normal.

Além de Lucas, outro brasileiro também estava na disputa: Jackson "Jaack99", do Ceará. Porém, o representante alvinegro caiu ainda na fase de grupos. Já "El Mysterio" conquistou duas vitórias em três jogos e foi segundo colocado do Grupo A.

Legenda: Lucas "El Mysterio" foi segundo do Grupo A. Foto: Divulgação / KONAMI

Na semifinal, Lucas venceu o chinês "CNFC-Ronaldo", também nos pênaltis.

REVANCHE NA FINAL