Atleta do Atlético-CE relata ofensa racista de torcedor no Rio Grande do Sul em jogo da Série C

O lateral-esquerdo Zé Carlos, do Atlético-CE, sofreu injúrias racistas na partida contra o Brasil de Pelotas-RS neste domingo (17), no Rio Grande do Sul, em jogo válido pela 15ª rodada da Série C do Brasileiro. Os ataques ocorreram através de um torcedor do time gaúcho na derrota cearense por 4 a 1.

Segundo o relato do atleta, as ofensas foram no momento em que os times retornaram ao campo para o 2º tempo no Estádio Bento de Freitas, em Pelotas-RS. A situação foi comunicada ao 4º árbitro da partida, Lucas Guimarães, que acionou a Polícia Militar e retirou do local o referido torcedor.

Com o término do jogo, Zé Carlos também prestou Boletim de Ocorrência (B.O.) na delegacia. O juiz principal do confronto, Rafael Carlos Salgueiro (AL), relatou toda a situação através da súmula. Por meio de nota, o Atlético-CE indicou que vai acionar o Departamento Jurídico para a medida cabível.

A Federação Cearense de Futebol (FCF) também se manifestou e repudiou a ação racista. "É extremamente lamentável e inadmissível que num ambiente esportivo e popular como o futebol tenhamos que presenciar situações desse nível. Não há tolerância para o que é intolerável", disse em trecho do comunicado.

Relato na súmula de Brasil-RS x Atlético-CE

O reinício da partida no segundo tempo atrasou 06 minutos, tendo em vista que o jogador nº 06, o sr. José Carlos Gomes Pereira, da equipe do Athlético Cearense, me procurou relatando ter sofrido injúria racial por parte de torcedor do Brasil de Pelotas, junto à arquibancada próxima ao túnel de acesso ao vestiário da equipe visitante. O atleta relatou que o torcedor fez gestos racistas em sua direção imitando um macaco. Após o relato do jogador, entramos em contato com o Sgt. Farias da Brigada Militar (Polícia Militar do RS) para identificar o torcedor que supostamente fez os gestos. Tendo feito a identificação, a Brigada Militar autorizou início do segundo tempo. Enquanto transcorria a partida, a Brigada Militar retirou o suposto torcedor da arquibancada e levou para a delegacia da cidade. Assim que substituído no segundo tempo, o atleta de nº 06, o sr. José Carlos Gomes Pereira, foi encaminhado à delegacia para registro de B.O. e identificação efetiva do torcedor.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil