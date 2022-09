Atleta da Seleção, Rebeca Costa processa Fortaleza após ir a jogo de mototáxi; clube rebate acusação

Jogadora do Fortaleza e da Seleção Brasileira Sub-17, Rebeca Costa move ação judicial contra o clube por danos morais e dívidas trabalhistas. A atleta de 16 anos e outras colegas de time teriam ido de mototáxi para o Estádio da Universidade Federal de Alagoas, local do jogo contra o UDA, na 6ª rodada do Brasileiro Feminino A2. A informação foi divulgada no site Planeta Futebol Feminino (PFF). Em nota, o Tricolor afirmou cumprir com todas as obrigações.

“O atleta deve preservar a sua saúde e segurança. É sabido, como a luz do sol que reluz, que as pernas de um motociclista ou seu carona são o seu para-choque. Se Rebeca sofresse qualquer acidente poderia ser fatal ou comprometer para sempre a sua carreira como atleta", explicou Rafael Carvalho Cunha, advogado da atleta ao site especializado em futebol feminino.

A jogadora entrou com uma ação trabalhista pedindo a rescisão indireta do contrato entre ela e o clube. Segundo a petição obtida pelo PFF, o Fortaleza não teria recolhido o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) de Rebeca.

Caso o clube atrase em três ou mais meses o pagamento ou o recolhimento do FGTS, a atleta pode solicitar rescisão de contrato com o clube de forma indireta. É o que explica o 2º parágrafo, do art. 31, da Lei 9.615, de 24 de março de 1998.

Desse modo, Rafael Carvalho solicitou pagamento do FGTS, no valor de R$ 2 mil reais, e pediu que o clube reconheça a rescisão de contrato entre Rebeca e o Tricolor. O advogado também pediu o pagamento proporcional ao salário dela até o fim do vínculo do contrato, além de multa de R$ 20 mil reais por danos morais.

Rebeca Costa é natural de Pindoretama, cidade da região metropolitana de Fortaleza. A jogadora atua no Sub-20 e nas Leoas, time profissional de futebol feminino do Tricolor do Pici.

Na última segunda-feira (12), a meio-campista foi convocada pela oitava vez para a Seleção Brasileira Sub-17. Ela vai se juntar ao grupo em preparação para o Mundial da categoria no mês de outubro, na Índia. Vestindo a amarelinha, ela foi campeã do Sul-Americano Sub-17 este ano. Pelo Fortaleza, a jogadora atuou em 18 jogos, incluindo o Brasileirão Série A2.

Legenda: Rebeca Costa acionou o Fortaleza em processo trabalhista. Foto: Adriano Fontes/CBF

FORTALEZA RESPONDE

"O Fortaleza Esporte Clube vem, por meio desta, esclarecer que recebe com abalo as acusações da matéria em torno de Rebeca Costa, atleta do Futebol Feminino Sub-20 e profissional. O Clube sempre cumpriu com seus pagamentos, além de demais obrigações que são pagas rigorosamente em dia. Com isso, reforça que não foi procurado para esclarecimentos antes da veiculação da publicação.

O Fortaleza é completamente responsável com todas as suas atribuições com a categoria e por qualquer decisão que venha a tomar, incluindo na melhoria de investimentos para todas as atletas que, por sua vez, recebem todo o suporte para a realização de suas atividades.

Desde que passou a ser convocada, Rebeca passou a ter conduta não profissional, faltando treinamentos sem apresentar justificativas, forçando uma saída do clube no qual tem contrato e que cumpre com suas obrigações, chegando a simular, através de suporte externo, um pedido de rescisão indireto, no qual o clube provou não possuir nenhuma dívida com a atleta. O Fortaleza trabalha por um futebol feminino justo, correto, no qual investimos na modalidade e onde este tipo de prática de uma atleta, muito provavelmente má influenciada por pessoas, mancha a modalidade.

A Instituição reforça que contribuir para o Futebol Feminino já faz parte de sua essência, com captação e desenvolvimento de atletas, em comissão técnica e em disputar todas as competições possíveis. O investimento é crescente ano após ano e, mesmo com esse tipo de conduta individual, o Clube não vai deixar de investir e apoiar a modalidade. Com atuações no Campeonato Brasileiro Série A2 desde 2020, todos os trabalhos são direcionados ao acesso de divisão da categoria.

O Fortaleza ressalva que todas as informações serão tramitadas nos moldes legais, resguardando ao Clube apresentar posteriores esclarecimentos.​"

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil