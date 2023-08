Atleta brasileiro de 17 anos é destaque em competição mundial de canoagem

Rudah Bossi, representante da nova geração da canoagem brasileira, se destacou como o primeiro brasileiro a cruzar a linha de chegada e terceiro colocado geral do MolokaBRA (maior competição de downwind no Brasil) conquistando títulos. Sendo um pelo Campeonato Brasileiro de Canoagem Oceânica pela CBCa e outro pelo Campeonato Pan Americano de Canoagem Oceânica pela COPAC, que foram disputados nesta feira-feira (29), nas praias da Barra do Ceará e Beira-Mar.

O evento envolve competidores do mundo inteiro. O percurso é composto por 30 km de mares cearenses. Os pontos conquistados pelos competidores também são válidos para o Campeonato Brasileiro e para o Pan-Americano de Canoagem Oceânica.

Legenda: Rudah Bossi, representante da nova geração da canoagem brasileira Foto: Ádamo Mello

Nova data

As provas de vela começaram nesta quinta-feira (31). A competição estava programada para ocorrer no último dia 26, mas teve que ser adiada devido às condições do tempo não estarem favoráveis para a prática da modalidade esportiva. Atletas renomados disputarão as provas de vela nas praias da Barra do Ceará e Beira-Mar.

O evento tem apoio da FVMEC, Greenish, Coletivo Humanáuticos, kite4ocean, Prefeitura de Aquiraz (Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer e Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano) e do Beach Park.

Sobre o MolokaBra

O MolokaBRA Downwind é uma realização da Associação de Stand Up Paddle do Ceará (ASUPCE) e é a maior competição de esportes náuticos a favor do vento do Brasil, reunindo, no Ceará, os melhores velejadores e remadores nacionais e internacionais. O objetivo da competição é promover as práticas náuticas, o turismo e a cultura do Ceará, envolvendo a participação dos municípios de Aquiraz, Fortaleza e Caucaia.