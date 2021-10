Atlético de Madrid X Liverpool: veja onde assistir, palpites e escalações

Uma disputa ferrenha pela liderança do grupo B da Uefa Champions League. Atlético de Madrid e Liverpool se enfrentam nesta terça-feira, às 16h, no Wanda Metropolitano, estádio do time espanhol.

Os liderados pelo técnico Diego Simeone tentam retomar a liderança do grupo e quebrar os 100% de aproveitamos do time inglês. Se vencer, os espanhois chegam a 7 pontos e assumem a primeira colocação. Em caso de empate ou derrota, o Liverpool segue na ponta. Porto e Milan, que também se enfrentam completam a chave.

Palpites

inter@

O Atlético tem alguns desfalques para o jogo. O brasileiro Matheus Cunha, o meia Marcos Llorente e o zagueiro uruguaio Giménez estão fora por lesão. Além deles, Savic também não joga por suspensão.

Já a equipe do técnico Jurgen Klopp tem apenas uma ausência. O espanho Thiago Alcântara, filho do brasileiro Mazinho, também não atua por contusão.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)

Oblak; Felipe, Kondogbia e Hermoso; Trippier, De Paul, Koke, Lemar e Carrasco; Suárez e Griezmann

LIVERPOOL (Técnico: Jurgen Klopp)

Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson; Henderson, Fabinho e Keita; Salah, Firmino e Mané

Ficha técnica

Atlético de Madrid x Liverpool

Data e horário: 19/10/2021, às 16h (de Brasília)

Local: Wanda Metropolitano, em Madri (ESP)

Onde assistir: Space e HBO Max

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte