Athletico/PR x Libertad: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Athletico/PR entra em campo nesta terça-feira (28), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Libertad, pelo jogo de ida das Oitavas de Final da Taça Libertadores da América. O duelo acontece na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

As duas equipes se classificaram pelo Grupo B, com o time paraguaio liderando com 10 pontos e o Furacão em segundo, também com 10. Nos confrontos, o Furacão venceu por 2 a 0 na Arena da Baixada e o Libertad venceu no Paraguai por 1 a 0.

Palpite para o jogo

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo no SBT, no ESPN e no Star+.

Prováveis Escalações

Athletico-PR:

Bento; Orejuela, Matheus, Hernandez, Vinicius; Erick, Moura; Romulo, Bueno, Pedrinho; Pablo.

Libertad:

Silva; Piris, Bocanegra, Vieira, Espinoza; Merlini, Benitez, Diaz, Bogarin; Santa Cruz, Melgarejo.



Ficha técnica | Athletico/PR x Libertad

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

Data: 27/06/2022

Horário: 21h30 (de Brasília)