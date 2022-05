Athletico x Libertad: veja horário, escalação e palpites para o jogo

Nesta quarta-feira (18), o Athletico enfrenta o Libertad, na Arena da Baixada, às 19h, em duelo válido é válido pela 5ª rodada da Taça Libertadores da América.

Na lanterna do Grupo B, com quatro pontos, o Furacão será comandado pela primeira vez pelo técnico Felipão e chega pressionado para tentar garantir a classificação para as oitavas da competição.

ONDE ASSISTIR

Conmebol TV

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Athletico: Bento; Khellven, Matheus Felipe, Pedro Henrique, Abner Vinícius; Erick, Hugo Moura e Matheus Fernandes; Canobbio, Pablo e Vitinho. Técnico: Felipão.

Libertad: Martín Silva; Mayada, Gilberto Flores, Viera, Samudio; Benítez, Díaz, Bogarin; Bareiro, Enciso, e Melgarejo. Técnico: Daniel Garnero.

FICHA TÉCNICA

Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

Data e horário: 18/05/2022, às 19h

Árbitro: Patricio Loustau (ARG)

Auxiliares: Ezequiel Brailosky (PAR) e Facundo Rodríguez (PAR)