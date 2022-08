Athletico tem 5 desfalques e deve escalar time reserva contra o Ceará; veja provável escalação

O Athletico/PR enfrenta o Ceará neste sábado (28) com cinco desfalques: Christian, Julimar, Reinaldo, Marlos e Marcelo Cirino, todos no departamento médico. Apesar das baixas, o técnico Felipão deve poupar 9 jogadores que estão "pendurados" com dois cartões amarelos, que correm risco de ficarem fora no duelo da próxima rodada da Série A, no sábado (3), na Arena da Baixada contra o Fluminense. Assim, não devem jogar: Bento, Thiago Heleno, Matheus Felipe, Pedro Henrique, Nico, Pedrinho, Matheus Fernandes, Léo Cittadini e Vitor Bueno.

Além disso, com o jogo importantíssimo pela semifinal da Libertadores contra o Palmeiras no meio de semana, mais titulares devem ser poupados. A exceção deve ser o atacante Vitor Roque, que está suspenso para o jogo de terça-feira (30), contra o Verdão na Arena da Baixada pelo jogo de ida.

Provável Escalação:

O Furacão deve ir a campo com: Anderson; Orejuela, Matheus Felipe, Nico Hernández e Pedrinho; Erick, Matheus Fernandes e Vitor Bueno; Rômulo, Vitinho e Vitor Roque

O Furacão ocupa a sexta posição do Brasileirão, com 38 pontos conquistados. O Ceará é o 15º, com 26 pontos.

