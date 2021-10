Athletico-PR x Santos: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Classificado para a final da Copa do Brasil 2021, Athletico Paranaense volta a campo neste sábado (30), às 17h (horário de Brasília), para enfrentar o Santos, pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

O Furacão está embalado depois da grande vitória sobre o Flamengo na quarta-feira (27), que o credenciou para a disputa do título contra o Atlético-MG. No Brasileirão, o time de Alberto Valentim é apenas o 12º colocado na tabela de classificação, com 34 pontos conquistados em 27 partidas. Briga para permanecer na zona da Sulamericana, mas sonha com vaga na Copa Libertadores 2022.

Enquanto isso, o Peixe luta para se distanciar da zona de rebaixamento, com uma campanha ruim no Brasileirão. Nos últimos cinco jogos, por exemplo, venceu uma partida, empatou duas e perdeu outras duas. Ocupa a 18ª posição na classificação geral, somando 32 pontos em 28 jogos.

Transmissão

O jogo será transmitido pela emissora TNT.

Palpites para Athletico-PR x Santos

Escalação

Athletico-PR

João Paulo; Danilo Boza, Robson Reis e Emiliano Velázquez; Madson, Carlos Sánchez, Felipe Jonatan e Marcos Guilherme; Ângelo, Lucas Braga e Diego Tardelli. Técnico: Alberto Valentim.

Santos

João Paulo, Madson, Danilo Boza, Emiliano Velázquez e Felipe Jonatan; Camacho, Sánchez e Vinicius Zanocelo; Marinho, Raniel e Lucas Braga. Técnico: Fábio Carille.

Athletico-PR x Santos

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba, Paraná

Horário: 17h (de Brasília), sábado, 30 de outubro

Árbitro: Leandro Vuaden

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS)

Quarto árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

VAR: Rodrigo Dalonso (SC)

Auxiliar VAR: Éder Alexandre (SC)