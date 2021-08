Athletico-PR x Santos: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Athletico-PR recebe o Santos nesta quarta-feira (25), às 19h (horário de Brasília) pelas quartas de final da Copa do Brasil. O duelo acontece na Arena da Baixada, em Curitiba. A partida será transmitida ao vivo no SporTV e Premiere.

A equipe paranaense busca repetir o feito de 2019, quando conquistou a competição nacional pela primeira vez na sua história. Vivendo um bom momento sob o comando do técnico português António Oliveira, o Athletico-PR busca consolidar o retrospecto positivo dentro de casa, após estrear na Copa do Brasil na 3ª fase. De lá para cá, duas vitórias e dois empates garantiram mantiveram o Furacão na disputa do certame.

O Santos, por sua vez, busca reverter a má fase vivida na temporada, na competição mata-mata. A equipe paulista também figura na competição desde a 3ª fase, tendo enfrentado Cianorte e Juazeirense. Diante dos baianos, no jogo da volta, o time de Fernando Diniz perdeu por 2 a 0, mas garantiu classificação pelo resultado feito no confronto de ida.

O duelo da volta está marcado para o dia 14 de setembro (terça-feira), às 21h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos.

Palpites para o jogo

Provável escalação

Athletico-PR

Santos; Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Christian e David Terans; Nikão, Carlos Eduardo e Renato Kayzer. Técnico: António Oliveira.

Santos

João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Wagner Leonardo e Felipe Jonatan; Jean Mota, Sánchez, Pirani e Marcos Guilherme; Lucas Braga e Marcos Leonardo. Técnico: Fernando Diniz.

Ficha técnica

Athletico-PR x Santos - quartas de final da Copa do Brasil

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data: 25/08/2021 (quarta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Onde assistir: SporTV e Premiere

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)