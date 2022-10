Athletico-PR x Palmeiras será transmitido apenas na internet; veja horário e onde assistir

O Athletico-PR enfrenta o Palmeiras nesta terça-feira (25), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida não será transmitida em canal aberta (TV Globo), por opção da emissora detentora dos direitos, nem nos canais fechados (SporTV e Premiere), por falta de contrato do clube mandante. A bola rola a partir das 21h45 (horário de Brasília).

Com isso, os torcedores que não estiverem no estádio terão duas opções para assistir ao confronto: Furacão Live, plataforma de streaming do Athletico-PR, e no canal do Casimiro Miguel, na Twitch.

A transmissão será fechada aos assinantes da Furacão Live e aos inscritos do canal do influenciador Casimiro. Na Twitch, a inscrição custa R$ 7,90. No entanto, quem é assinante do Amazon Prime, pode assistir o confronto através do serviço “Prime Gaming”, que garante a inscrição paga em um canal da Twitch. Para ter acesso, é necessário ativar o benefício da assinatura.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Anderson; Orejuela, Matheus Felipe, Nico Hernández e Pedrinho; Hugo Moura, Christian, Vitor Bueno; Rômulo, Cuello e Vitor Roque. Técnico: Felipão.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Mayke, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Athletico-PR x Palmeiras | Ficha Técnica

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data: 25/10/2022 (terça-feira)

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (FIFA-SC)

Assistentes: Kleber Lúcio Gil (FIFA-SC) e Alex dos Santos (SC)

Árbitro de Vídeo (VAR): Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

