Athletico-PR x Palmeiras pela Recopa: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

A Recopa Sul-Americana inicia a disputa nesta quarta-feira (23), em busca da hegemonia do continente no futebol. O Palmeiras (campeão da Libertadores) enfrenta o Athletico-PR (campeão da Copa Sul-Americana) em jogos de ida e volta pelo com foco no título da Conmebol. O primeiro embate ocorre na Arena da Baixada, em Curitiba, às 21h30.

A volta será no mesmo horário, na próxima quarta-feira (2), no Allianz Parque, em São Paulo. Em campo, o prêmio de 1,6 milhão de dólares (cerca de R$ 8,2 milhões). O vice-campeão arrecada o montante de 800 mil dólares (aproximadamente R$ 4,1 mi).

A taça será histórica para qualquer das equipes vencedoras, uma vez que disputaram o evento em um único momento. O Furacão participou em 2019, também após vencer a Sula, e perdeu para o River Plate-ARG. O Verdão disputou em 2021, devido à Liberta, mas terminou superado pelo Defensa Y Justicia-ARG.

Na história, será a 36ª edição da Recopa Sul-Americana. A competição foi disputada entre 1989 e 1998, retornando ao calendário em 2003. O Brasil conquistou 11 vezes, com: São Paulo (2x), Grêmio (2x), Inter (2x), Cruzeiro, Santos, Corinthians, Atlético-MG e Flamengo.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Conmebol TV.

Palpites

Prováveis Escalações

Athletico-PR | Santos; Marcinho, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Léo Cittadini, Matheus Fernandes, Erick e Terans; Pablo e Bissoli. Técnico: Alberto Valentim.

Palmeiras | Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Kuscevic e Piqueréz; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Athletico-PR x Palmeiras

Local: Arena da Baixada, em Curitiba-PR.

Arena da Baixada, em Curitiba-PR. Data: quarta-feira, 22 de fevereiro.

quarta-feira, 22 de fevereiro. Horário : 21h30 (de Brasília).

: 21h30 (de Brasília). Transmissão: Conmebol TV.