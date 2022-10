Athletico-PR x Palmeiras: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Athletico-PR e Palmeiras se enfrentam em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira (25). O duelo será às 21h45 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba.

O Verdão é líder isolado e soma 71 pontos no torneio. A equipe comandada por Abel Ferreira vem de vitória por 3 a 0 diante do Avaí. Com o resultado, o time tem 11 pontos de vantagem para o vice-líder Internacional.

Já o Furacão está na 6ª posição do torneio e acumula 51 pontos. Na rodada anterior, o Athletico-PR foi derrotado por 4 a 2 pelo Bragantino. O duelo será importante para os objetivos do clube, mas deve ser disputado pela equipe alternativa, pois o time foca no jogo de volta da Copa Libertadores.

ONDE ASSISTIR

Furacão Live (aplicativo de streaming e pay-per-view) e no canal do Casimiro na Twitch.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Athletico-PR: Bento; Orejuela, Matheus Felipe, Nico Hernández e Abner; Hugo Moura, Erick e Vitor Bueno; Pedrinho, Vitor Roque e Rômulo. Técnico: Felipão

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Mayke, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

FICHA TÉCNICA

Athletico-PR x Palmeiras

Data e hora: 25/10, às 21h45 (de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)