Athletico-PR x Palmeiras: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Athletico-PR e Palmeiras começam a decidir nesta terça-feira (30), uma vaga na final da Taça Libertadores da América. As duas equipes brasileiras se enfrentam às 21h30 (horário de Brasília) pelo jogo de ida, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). O jogo de volta será no dia 6 de setembro, às 21h30, no Allianz Parque, casa do Verdão.

Para chegar até as semifinais, o Furacão eliminou o Estudiantes, enquanto o Palmeiras passou pelo Atlético Mineiro nos pênaltis.

Pela Série A, as equipes empataram pela 24ª rodada. No sábado, o Athletico empatou em 0 a 0 com o Ceará no Castelão, enquanto o Palmeiras ficou no 1 a 1 com o Fluminense no Maracanã.



ONDE ASSISTIR

SBT e Conmebol TV

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATHLETICO-PR:

Bento; Matheus Felipe, Thiago Heleno e Pedro Henrique; Khellven, Erick, Hugo Moura, Fernandinho e Abner; Terans e Pablo. Técnico: Felipão.



PALMEIRAS:

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e López (Wesley ou Tabata). Técnico: Abel Ferreira.

ATHLETICO-PR x PALMEIRAS



Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

Data e hora: 30/8/2022, às 21h30

Árbitro: Roberto Tobar (CHI)

Assistentes: Christian Schiemann (CHI) e Claudio Rios (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

Onde assistir: SBT e Conmebol TV