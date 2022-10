Athletico-PR X Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Depois de vencer o Goiás por 1x0 na última rodada, o Fortaleza enfrenta outro adversário longe de casa. O Tricolor encara o Athletico-PR na Arena da Baixada nesta quarta-feira (05) a partir das 19h30 (horário de Brasília). A partida é válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time de Juan Pablo Vojvoda busca somar mais três pontos como visitante e voltar com 100% de aproveitamente para a capital cearense.

O Leão incia a rodada com 37 pontos e sonhando com coisas maoires na reta final da competição. O Furacão comandado por Felipão luta por uma vaga no G-4 do torneio. Atualmente, a equipe tem 47 pontos e está na sexta colocação.

Onde assistir a partida

O jogo terá transmissão do streamingo do clube paranaense, o Furacão Live, pelo Twitch do Casimiro, na Verdinha e em Tempo Real pelo Diário do Nordeste.

Momento das equipes - acompanhe o pré jogo

O Fortaleza vem de um bom momento na competição. O time venceu o Flamengo e o Goiás nas últimas rodadas e tem sete vitórias nos dez jogos que disputou no 2º turno da competição. A boa fase deixou o Leão na primeira parte da tabela com 37 pontos e sonhando com competições internacionais. O Tricolor tem quase 70% de chances de conseguir ir para a Copa Sul-Americana e 23% de pegar uma Libertadores.

Para a partida, Vojvoda conta com o retorno de Lucas Lima a equipe, mas sofre com a baixa de Juninho Capixaba, suspenso. O treinador não tem substituto direto para o camisa 29 na lateral esquerda e deve improvisar na posição. Valentim Depietri também está de fora da partida com um desconforto muscular.

O Furacão vem de vitória importante contra o Juventude depois de passar quatro rodadas sem vencer. O time luta por uma vaga no G-4 e defende uma invencibilidade impressionante na Arena da Baixada. Felipão não sabe o que é perder em casa na Série A do Brasileirão de 2022, são 13 jogos sem perder.

O treinador tem Pedro Henrique, machucado, e Roque, suspenso, como desfalques certos.

Prováveis escalações

Athletico-PR : Bento; Orejuela, Thiago Heleno, Nicolás Hernández e Pedrinho; Fernandinho, Erick e Terans (Alex Santana); Canobbio Pablo e Vitinho. Técnico: Felipão.

Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Titi e Brítez; Lucas Sasha, Caio Alexandre e Hércules; Moisés, Pedro Rocha e Galhardo.

Palpites

Ficha Técnica | Athletico-PR X Fortaleza

Data: quarta-feira, 5 de outubro de 2022

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: Arena da Baixada – Curitiba, PR

Transmissão: Furacão Live, Casimiro, Verdinha e em Tempo Real no Diário do Nordeste.

Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (árbitro), Neuza Ines Back e Tiago Augusto Kappes (assistentes)

