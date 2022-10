Athletico-PR x Fortaleza vai passar somente na internet; veja onde assistir

A partida entre Athletico-PR e Fortaleza, nesta quarta-feira (5), será transmitida exclusivamente pela internet. O jogo é válido pela 30ª rodada da Série A de 2022 e ocorre na Arena da Baixada, às 19h30. O motivo é pois o time paranaense não vendeu os direitos de transmissão para TV e pay-per-view.

Deste modo, três serviços de streaming irão transmitir o confronto: a Furacão Live (live oficial do Athletico-PR), o canal do influencer Casimiro na plataforma Twitch e também o OneFootball, em parceria firmada com o próprio Casimiro.

Todas as opções, com exibição de imagens, são pagas e ofertam os planos de assinatura. No caso do OneFootball, é possível ainda comprar uma transmissão exclusiva do confronto.

Transmissão no SVM

O Sistema Verdes Mares transmite Athletico-PR x Fortaleza ao vivo, através da rádio Verdinha AM 810, com narração e comentários do jogo. O Diário do Nordeste também traz todos os detalhes, com um tempo real a partir de 18h.

Na tabela de classificação, o Athletico-PR é o 6º colocado, com 47 pontos. O Fortaleza está na 9ª posição, com 37.