Athletico-PR x Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil: onde assistir, palpites e escalações

A Copa do Brasil se encaminha para o encerramento, restando descobrir quem serão os dois times que farão a grande final da edição 2021. Athetico-PR e Flamengo fazem nesta quarta-feira (20), às 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), o primeiro de dois jogos pela semifinal da competição.

Quem passar da decisão, que começa hoje, enfrentará o vencedor de Fortaleza x Atlético Mineiro e já garante, no mínimo, R$ 23 milhões (premiação ao vice-campeão).

Palpites para Athletico-PR x Flamengo

Como chegam

Os dois clubes chegam em momentos distintos no ano. Apesar da boa caminhada na Copa do Brasil, o Athletico-PR vive ambiente de instabilidade no Campeonato Brasileiro, com troca de treinador e oscilações entre resultados positivos e negativos.

Nas últimas cinco partidas, por exemplo, os paranaenses venceram uma, empataram outra e perderam três. Atualmente, o Athletico-PR está na 10 colocação na tabela de classificação, com 34 pontos somados em 26 jogos.

Enquanto isso, o Flamengo chega com força, buscando se aproximar do líder Atlético-MG na Série A. Na última partida, no entanto, apenas empatou com o Cuiabá, o que gerou críticas nas redes sociais para o trabalho de Renato Gaúcho. O Flamengo é o vice-líder do Brasileirão, com 46 pontos, 10 a menos que o primeiro.

Prováveis escalações

Athletico-PR

Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolás Hernández; Marcinho, Erick, Léo Cittadini e Abner; Terans, Nikão e Renato Kayzer. Técnico: Alberto Valentim

Flamengo

Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia (Vitinho), Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Michael e Gabriel. Técnico: Renato Gaúcho.

FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, ONDE ASSISTIR E LOCAL

Competição: Copa do Brasil - Semifinal

Copa do Brasil - Semifinal Data: 20 de outubro de 2021

20 de outubro de 2021 Hora: 21h30

21h30 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Arena da Baixada, em Curitiba (PR) Transmissão: Premiere, SporTV e Tempo Real no Diário do Nordeste.

Premiere, SporTV e Tempo Real no Diário do Nordeste. Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (Fifa-SP)

Luiz Flavio de Oliveira (Fifa-SP) Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) VAR: José Claudio Rocha Filho (Fifa-SP).