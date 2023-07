Athletico-PR x Flamengo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Athletico-PR e Flamengo entram em campo nesta quarta-feira (12), às 21h30 de Brasília, na Ligga Arena, em Curitiba (PR), para disputar o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil de 2023. O Flamengo venceu o jogo de ida por 2 a 1, no Estádio Maracanã.

O Athletico-PR, 11º colocado da Série A do Brasileirão, eliminou o Botafogo nas oitavas de final da Copa do Brasil, superando o rival carioca por 4 a 2 nos pênaltis, após empate em 3 a 3 no placar agregado.

O Flamengo, segundo colocado do Brasileirão, desbancou o Fluminense nas oitavas de final da Copa do Brasil, vencendo por 2 a 0 no placar agregado.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: Globo, SporTV, Premiere e Prime Video.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Athletico-PR: Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo (Christian); Madson (Khellven), Fernandinho, Erick e Lucas Esquivel; Vitor Bueno, Canobbio e Vitor Roque. Técnico: Wesley Carvalho.

Flamengo: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz (Léo Pereira) e Ayrton Lucas; Pulgar, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Gerson e Arrascaeta; Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

ATHLETICO-PR X FLAMENGO | FICHA TÉCNICA

Competição: jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

Data: 12/07/2023 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)