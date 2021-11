Athletico-PR x Flamengo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Athletico-PR entra em campo nesta terça-feira (02), às 16h (horário de Brasília), contra o Flamengo, em duelo atrasado da 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece na Arena da Baixada, em Curitiba.

Em baixa na competição, vindo de quatro derrotas e dois empates, a equipe de Alberto Valentim busca se encontrar novamente na Série A. A derrota no último sábado (30), para o Santos, por 1 a 0, fez o Athletico-PR se aproximar da zona de rebaixamento. O time figura na 15ª colocação, com 34 pontos.

O Flamengo, por sua vez, figura na parte de cima da tabela de classificação. Após vencer o líder Atlético-MG, o time de Renato Gaúcho voltou a sonhar com a conquista do tricampeonato. Para isso, triunfar diante do Athletico-PR é fundamental. Em caso de vitória, o Rubro-Negro assume a vice-liderança.

Palpite para o jogo

Transmissão

O duelo será transmitido ao vivo pela TV Globo (exceto para os estados de São Paulo e do Paraná) e pelo site ge.globo (exceto para o estado do Paraná).

Prováveis escalações

Athletico-PR

Santos; Nicolás Hernández, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Abner Vinicius, Christian, Erick e Marcinho; Pedro Rocha, Renato Kayzer e Terans. Técnico: Alberto Valentim.

Flamengo

Diego Alves; Ramon, Léo Pereira, Gustavo Henrique e Isla; Andreas Pereira e Arão; Michael, Bruno Henrique e Everton Ribeiro; Gabriel Barbosa. Técnico: Renato Gaúcho.

Ficha técnica

Athletico-PR x Flamengo - 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data: 02/11/2021 (terça-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (FIFA-BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

Transmissão: TV Globo e no site ge.globo